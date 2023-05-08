Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил переименовать «Химки»

Депутат Государственной Думы, бывший член наблюдательного совета Роман Терюшков высказался за возвращение «Химкам» исторического названия.

«Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу. Надеюсь, что клуб вернется к идее с новым названием. В своё время я предлагал обсудить историческое название «Новатор»», - заявил Терюшков в интервью порталу «Спорт День за Днем».

После 26 туров «Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в Российской премьер-лиге, находясь в зоне вылета.