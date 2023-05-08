Матиас Рохас хочет получать в «Спартаке» больше двух млн долларов

Переход полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса в «Спартак» находится под вопросом.

Дело в том, что парагвайский футболист запросил у красно-белых контракт с годовым окладом в 2,2 млн долларов. Игрок хочет получать эту сумму без учета бонусов за достижение целей и комиссии агенту.

По данным Metaratings.ru, москвичей такие условия не устраивают, однако, клуб продолжает переговоры с 27-летним хавбеком.

Напомним, Рохас выступает за аргентинский клуб с июля 2019 года. В нынешней кампании он провел 12 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.