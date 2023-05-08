ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Талалаев останется на посту главного тренера «Химок» вне зависимости от вылета команды из РПЛ

Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на пять лет.
08 мая 2023 15:58
автор: Александр Евграфов

Руководство футбольного клуба «Химки» доверяет Андрею Талалаеву, о чем свидетельствует подписание долгосрочного контракта, заявил бывший член наблюдательного совета команды Роман Терюшков.

«Контракт с главным тренером заключен на 5 лет. Это говорит о том, что руководство «Химок» делает ставку на специалиста, вне зависимости от исхода сезона. Это правильный ход. Талалаев уже выводил «Химки» в РПЛ в 2020 году и, в случае вылета в Первую лигу, сможет вернутся в элиту российского футбола. Он умеет собирать команду под результат», - заявил Терюшков в интервью порталу «Спорт День за Днем».

По словам Терюшкова, многие игроки, работавшие с Талалаевым в прошлом уже проявили себя в РПЛ. В качестве примера он привел Лантратова, Конате, Трошечкина и ряд других футболистов.

Под руководством Талалаева «Химки» провели четыре матча, в которых одержал одну победу, один матч сыграли вничью и потерпел два поражения. После 26 туров «Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в Российской премьер-лиге, находясь в зоне вылета.

источник: «Спорт день за днем»
Ловчев считает, что Дзюба является лучшим российским футболистом в РПЛ на данный момент 
По мнению футбольного эксперта, форвард «железнодорожников» имеет высокую мотивацию после своего возвращения в чемпионат России.
08.05.2023 16:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги состоятся в начале июня
К 9 июня определятся все участники Российской премьер-лиги следующего сезона.
08.05.2023 16:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бакаев ответил на вопрос, как будет праздновать победу в РПЛ вместе с «Зенитом»
26-летний футболист впервые в карьере стал чемпионом России.
08.05.2023 16:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на домашний матч РПЛ с «Сочи»
Игра состоится сегодня, 8 мая на «РЖД Арене» в Москве. 
08.05.2023 16:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Талалаев останется на посту главного тренера «Химок» вне зависимости от вылета команды из РПЛ
Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на пять лет.
08.05.2023 15:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Матиас Рохас хочет получать в «Спартаке» больше двух млн долларов
Финансовые запросы игрока могут сорвать сделку.
08.05.2023 15:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил переименовать «Химки»
Бывший член наблюдательного совета команды высказался за возвращение ей исторического названия.
08.05.2023 15:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии портала Goal
Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии портала Goal
В тройку лучших также вошли Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.
08.05.2023 15:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Колосков не согласился с мнением о судействе в пользу «Зенита»
Колосков не согласился с мнением о судействе в пользу «Зенита»
По словам почетного президента РФС, питерцы заслуженно выиграли чемпионат.
08.05.2023 15:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика