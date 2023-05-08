Талалаев останется на посту главного тренера «Химок» вне зависимости от вылета команды из РПЛ

Руководство футбольного клуба «Химки» доверяет Андрею Талалаеву, о чем свидетельствует подписание долгосрочного контракта, заявил бывший член наблюдательного совета команды Роман Терюшков.

«Контракт с главным тренером заключен на 5 лет. Это говорит о том, что руководство «Химок» делает ставку на специалиста, вне зависимости от исхода сезона. Это правильный ход. Талалаев уже выводил «Химки» в РПЛ в 2020 году и, в случае вылета в Первую лигу, сможет вернутся в элиту российского футбола. Он умеет собирать команду под результат», - заявил Терюшков в интервью порталу «Спорт День за Днем».

По словам Терюшкова, многие игроки, работавшие с Талалаевым в прошлом уже проявили себя в РПЛ. В качестве примера он привел Лантратова, Конате, Трошечкина и ряд других футболистов.

Под руководством Талалаева «Химки» провели четыре матча, в которых одержал одну победу, один матч сыграли вничью и потерпел два поражения. После 26 туров «Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в Российской премьер-лиге, находясь в зоне вылета.