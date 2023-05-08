Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на домашний матч РПЛ с «Сочи»

«Локомотив» и «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча пройдет в понедельник, 8 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча – 17:00 мск.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.

Напомним, что в данный момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. «Сочи» располагается на девятой строчке с 34-я очками.