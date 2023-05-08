Бакаев ответил на вопрос, как будет праздновать победу в РПЛ вместе с «Зенитом»

Полузащитник Зелимхан Бакаев, ставший вместе с «Зенитом» чемпионом России в сезоне-2022/23, ответил на вопрос, как собирается праздновать победу.

«Я еще не знаю, как здесь празднуют. Только начинаю осваиваться в плане празднования, посмотрим», - приводит «Спорт день за днем» слова Бакаева.

Напомним, что вингер перешел в «Зенит» перед началом сезона и ранее завоевал с клубом Суперкубок России. До этого он играл за «Спартак», в котором становился обладателем Суперкубка и Кубка страны.