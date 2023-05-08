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Ловчев считает, что Дзюба является лучшим российским футболистом в РПЛ на данный момент 

По мнению футбольного эксперта, форвард «железнодорожников» имеет высокую мотивацию после своего возвращения в чемпионат России.
08 мая 2023 16:28
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне РПЛ.

«Он отличился 8 раз за 7 матчей и вполне может забить 12-13 мячей. Это говорит о снижении уровня чемпионата — футболист приходит после паузы длиной в полгода, не проведя сборов. Надо отметить, что Артем сам себя хорошо подготовил к сезону, он максимально мотивирован. Ему есть, кому и что доказывать. Более того, я бы назвал Дзюбу вообще лучшим российским игроком РПЛ. Он и забивает, и команду тащит, и ведет себя очень правильно», — заявил Ловчев в своем Telegram-канале.

Добавим, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. С тех пор за московский клуб он сыграл десять встреч, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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