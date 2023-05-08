Мостовой сомневается, что «Зенит» способен выиграть РПЛ без легионеров 

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на досрочное завоевание «Зенита» титула РПЛ.

Отметим, что в воскресенье питерская команда одержала домашнюю победу над «Спартаком» (3:2) и тем самым, досрочно стала обладателем трофея чемпионата.

«В пяти чемпионствах подряд есть и заслуга Семака. Сейчас вновь все заговорят о том, что Мостовой критикует и обижается. Но я бы посмотрел, как «Зенит» стал бы чемпионом за четыре тура до завершения сезона, если бы из команды убрать лучших иностранцев. Поставьте Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Сантоса в любую другую команду и, поверьте мне, этот клуб будет в тройке, а то и чемпионом», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Добавим, что «Зенит» под руководством Семака завоевал пятый титул чемпионов России подряд. За всю историю на счету питерского клуба десять подобных трофеев, включая чемпионство СССР в 1984 году.