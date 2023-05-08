Галактионов рассказал, в каком состоянии находится форвард «Локомотива» Пиняев 

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением по поводу состояния здоровья нападающего команды Сергея Пиняева.

Отметим, что российский игрок почувствовал дискомфорт в мышцах во время матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1), после чего был заменен. В прошлом туре он оказался вне заявки на встречу с «Химками» (5:1).

«Не могу сказать точно, когда Пиняев сможет полноценно выступить. Сергей планомерно готовится к выходу, не рискуем его состоянием. Нам нужен абсолютно здоровый игрок», — заявил Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Пиняев перешел в «Локомотив» в январе нынешнего года. Всего за московскую команду он сыграл шесть матчей и забил один гол.

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи». Счет в данный момент – 0:0.