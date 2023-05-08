Газзаев уверен, что ЦСКА должен бороться за золотые медали РПЛ в следующем сезоне 

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, какая цель, по его мнению, должна стоять перед московской командой в следующем сезоне РПЛ.

«На старте сезона я говорил, что если после завершения чемпионата ЦСКА займет место в тройке лучших клубов страны, то это будет удачный результат. Ведь наставник Владимир Федотов работает в команде только первый год. Это успех. Однако я уверен, что в следующем сезоне сине-красные должны поставить перед собой единственную задачу - стать чемпионом России. И никаких других задач быть не может. Потому что ЦСКА – это команда с амбициями», – приводит слова Газзаева «РИА Новости».

Добавим, что за четыре тура до конца чемпионата ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 51 очко.

13 мая подопечные Федотова примут на своем поле «Торпедо».