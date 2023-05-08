Защитник «Локомотива» Тикнизян открыл счет в матче с «Сочи»

В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле принимает «Сочи».

Отметим, что счет встречи стал в пользу московского клуба (1:0) после забитого мяча Наира Тикнизяна на 41-й минуте.

В том случае, если подопечные Михаила Галактионов одержат победу, то команда обойдет своего соперника в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. «Сочи» располагается на девятой строчке с 34-я очками.