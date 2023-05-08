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Защитник «Локомотива» Тикнизян открыл счет в матче с «Сочи»

23-летний футболист отличился на 41-й минуте встречи
Защитник «Локомотива» Тикнизян открыл счет в матче с «Сочи»
08 мая 2023 17:46
автор: Глеб Шевяков
автор фото: «Локомотив»

В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле принимает «Сочи».

Отметим, что счет встречи стал в пользу московского клуба (1:0) после забитого мяча Наира Тикнизяна на 41-й минуте.

В том случае, если подопечные Михаила Галактионов одержат победу, то команда обойдет своего соперника в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. «Сочи» располагается на девятой строчке с 34-я очками.

источник: «Советский спорт»
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