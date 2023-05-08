Карпукас удвоил преимущество «Локомотива» в матче с «Сочи»

Футболисты «Локомотива» обыгрывают в данный момент «Сочи» в домашнем матче 26-го тура РПЛ.

Отметим, что «железнодорожники» увеличили своего преимущество до двух голов после того, как за команду отличился полузащитник Артем Карпукас на третьей добавленной минуте к первому тайму (45+3).

В том случае, если подопечные Михаила Галактионов одержат победу, то команда обойдет своего соперника в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. «Сочи» располагается на девятой строчке с 34-я очками.