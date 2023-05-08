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«Локомотив» - «Сочи». Итоги первого тайма

Москвичи обыгрывают своего соперника со счетом 2:0.
«Локомотив» - «Сочи». Итоги первого тайма
08 мая 2023 17:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Локомотив» обыгрывает «Сочи» после первого тайма в матче 26-го тура РПЛ благодаря голам Наира Тикнизяна и Артема Карпукаса. Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.

Отметим, что после 45-и минут игры счет в матче – 2:0 в пользу красно-зеленых.

В составе команды Михаила Галактионова забитыми мячами отличились защитник Наир Тикнизян (41) и полузащитник Артем Карпукас (45+3).

Если московскому клубу удастся одержать победу, то команда обойдет своего соперника в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в настоящее время «Локомотив» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. «Сочи» идет на девятом месте с 34-я очками.

источник: «Советский спорт»
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