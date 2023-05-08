Месси не давал согласия на переход в «Аль-Хиляль»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не принимал предложение от «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что своего согласия на переход в саудовскую команду также не давали хавбек Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба. Оба в данный момент выступают за «Барселону».

Как утверждает источник, аргентинский игрок рассчитывает определиться со своим будущим по завершении нынешнего сезона. Сообщается, что у 35-летнего футболиста имеются четыре наиболее возможных варианта продолжения карьеры. Он может согласиться на переход в саудовский клуб, «Интер Майами» или «Барселону». Кроме того, у чемпиона мира 2022 года по-прежнему имеется возможность продлить соглашение с парижанами.

Напомним, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с французским клубом истекает ближайшим летом.