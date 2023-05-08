Азар может объявить о завершении карьеры в 2024 году 

Нападающий «Реала» Эден Азар планирует завершить профессиональную карьеру футболиста в 2024 году. Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает источник, 32-летний игрок рассматривает вариант закончить свое выступление в футболе после того, как истечет его трудовое соглашение с королевским клубом. Его контракт со «сливочными» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Сообщается, что в данный момент бельгиец не принял окончательного решения по поводу своего будущего.

Напомним, что Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро. С тех пор за мадридцев он провел 75 матчей, отличился семью забитыми мячами и 12-ю ассистами.