Изидор забил третий гол «Локомотива» в ворота «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ

В эти минуты «Локомотив» принимает на своем поле «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России. Московский клуб обыгрывает своего соперника со счетом 3:0.

Отметим, что счет встречи стал разгромным после того, как гол забил нападающий хозяев Вилсон Изидор на 76-й минуте. Француз появился на поле на 57-й минуте, заменив полузащитника Антона Миранчука.

Напомним, что в данный момент «Локомотив» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. «Сочи» идет на девятом месте с 34-я очками.