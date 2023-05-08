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Полузащитник «Сочи» Нобоа не реализовал пенальти в матче с «Локомотивом» 

Голкипер московского клуба Илья Лантратов отразил удар эквадорца.
08 мая 2023 18:49
автор: Глеб Шевяков

В данный момент «Локомотив» принимает на своем поле «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России. Московский клуб обыгрывает своего соперника со счетом 3:0.

На 82-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев поля, однако полузащитник гостей Кристиан Нобоа не смог переиграть вратаря «железнодорожников» Илью Лантратова.

Напомним, что в данный момент «Локомотив» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. «Сочи» идет на девятом месте с 34-я очками.

источник: «Советский спорт»
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