«Фулхэм» дома победил «Лестер», Виллиан оформил дубль

«Фулхэм» в домашнем матче 35-го тура АПЛ победил «Лестер» со счетом 5:3.

В составе хозяев по дублю оформили Виллиан ( забив на 11-й и 70-й минутах) и Том Кейрни (44, 51), еще один мяч на свой счет записал Карлос Винисиус (18).

У гостей свои два гола забил Харви Барнс (59, 89), также пенальти реализовал Джеймс Мэддисон (81), в отличие от Джейми Варди, который упустил возможность забить с одиннадцатиметрового штрафного (66).

Клуб из Лондона набрал 48 очков и идет десятым, «лисы» с 30 очками 16-е, они не находятся в зоне вылета, благодаря разности мячей .

В следующем туре «Фулхэм» 13 мая сыграет в гостях против «Саутгемтона», «Лестер» спустя два дня примет «Ливерпуль».

АПЛ

35-й тур

«Фулхэм» (Лондон) - «Лестер» (Лестер) - 5:3 (3:0)

Голы: Виллиан, 11, 70; Винисиус, 18; Кейрни, 44, 51 - Барнс, 59, 89; Мэддисон, 81 (пен.)

Нереализованный пенальти: Варди, 66