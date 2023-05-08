Гол Изидора помог «Локомотиву» разгромить «Сочи» в домашнем матче РПЛ 

Футболисты «Локомотива» дома крупно обыграли «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды.

В составе красно-зеленых голы забили защитник Наир Тикнизян (41-я минута), хавбек Артем Карпукас (45+3) и нападающий Вилсон Изидор (76).

На 82-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, однако полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа не смог его реализовать.

Таким образом, «Локомотив» набирает 35 очков и обходит «Сочи» (34 очка) в турнирной таблице РПЛ, занимая девятое место.

14 мая подопечные Михаила Галактионова отправятся в гости к «Крыльям Советов», «барсы» в тот же день сыграют дома с «Ростовом».

РПЛ

26-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Сочи» – 3:0 (2:0)

Голы: Тикнизян, 41. Карпукас, 45+3. Изидор, 76.