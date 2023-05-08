Обляков назвал причину, по которой был заменен в матче ЦСКА — «Оренбург»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о своем физическом состоянии после прошедшего матча 26-го тура чемпионата России, в котором московская команда обыграла «Оренбург» со счетом 2:1.

Отметим, что российский футболист по ходу первого тайма получил травму и был заменен на 42-й минуте. По словам 24-летнего игрока, он будет готов уже к следующей встрече.

«К сожалению, во вчерашнем матче я получил неприятный удар в спину и поэтому не смог продолжить матч. Но со мной все в порядке, я сейчас восстанавливаюсь и к следующей игре буду готов. Так что не переживайте, — приводит слова Облякова пресс‑служба красно-синих.

Добавим, что в текущем сезоне в составе ЦСКА Обляков принял участие в 36 матчах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

В данный момент команда Владимира Федотова располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 51 очко.