Тикнизян признан лучшим игроком матча «Локомотив» – «Сочи»

«Локомотив» дома нанес разгромное поражение «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Лучшим футболистом встречи был признан защитник московской команды Наир Тикнизян, которому удалось отличиться забитым мячом на 41-й минуте.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок за «железнодорожников» провел 32 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Добавим, что благодаря победе над «Сочи», «Локомотив» вышел на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 26 проведенных игр. Команда Дмитрия Хохлова опустилась на десятую строчку (34 очка).