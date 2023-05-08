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Тикнизян признан лучшим игроком матча «Локомотив» – «Сочи»

Красно-зеленые разгромили соперника со счетом 3:0.
08 мая 2023 19:31
автор: Глеб Шевяков

«Локомотив» дома нанес разгромное поражение «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Лучшим футболистом встречи был признан защитник московской команды Наир Тикнизян, которому удалось отличиться забитым мячом на 41-й минуте.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок за «железнодорожников» провел 32 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Добавим, что благодаря победе над «Сочи», «Локомотив» вышел на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 26 проведенных игр. Команда Дмитрия Хохлова опустилась на десятую строчку (34 очка).

источник: «Советский спорт»
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