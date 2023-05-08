Булыкин уверен, что «Локомотив» будет бороться за призовые места в следующем сезоне РПЛ 

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвел итоги встречи 26-го тура чемпионата России, в котором московский клуб одержал победу над «Сочи» со счетом 3:0.

«Футболисты «Локомотива» молодцы. Набрали хороший ход и находятся в оптимальной физической форме. В «Сочи» сейчас чехарда с тренерами, поэтому это уже не такая грозная команда, как была в прошлом сезоне. Убежден, что «Локомотив» сможет в следующем сезоне поддерживать такой уровень игры, клуб будет бороться за медали», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после победы «Локомотив» обошел команду Дмитрия Хохлова и занял девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 26 проведенных встреч. «Сочи» опустился на десятую строчку, имея в своем активе 34 очка.