Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Нидерландов заявил, что его сердце работает на 55%

Бывший полузащитник «Аякса», «Арсенала», «Барселоны», «Гоу Эхед Иглз» и сборной Нидерландов Марк Овермарс признался, что не отошел полностью от инсульта, который он перенес в 2022 году.

«Мне приходится переводить дыхание, когда я много говорю, мне требуется энергия, чтобы оставаться сосредоточенным. Мое сердце мертво на 45%», - приводит Mara слова Овермаса, ссылаясь на HLN.

Бывший футболист отметил, что старается не зацикливаться на проблемах и концентрируется ан текущих задачах.

Добавим, что за карьеру Овермас завоевал 11 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов c «Аяксом» и в АПЛ.