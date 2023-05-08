Барриос стал третьим легионером в истории РПЛ, которому удалось завоевать пять чемпионств 

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал пятикратным чемпионом России и вошел в историю РПЛ, как третий легионер, которому удалось достичь данной отметки.

Отметим, что в матче 26-го тура российского чемпионата питерский клуб одержал домашнюю победу над «Спартаком» (3:2) и досрочно стал обладателем титула Российской-Премьер Лиги.

Раньше бразильца обладателями пяти трофеев РПЛ становились экс-форвард «Спартака» Луис Робсон (пять титулов кряду, с 1997 по 2001 годы) и бывший хавбек ЦСКА Элвер Рахимич (2003, 2005, 2006, 2013, 2014 годы).

Напомним, что Барриос перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года за 15 миллионов евро. С тех пор 29-летний колумбиец провел за сине-бело-голубых 146 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с петербуржцами рассчитано до конца сезона-2025/2026.