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Погостнов отреагировал на победу «Локомотива» над «Сочи» 

По мнению 19-летнего футболиста, соперник имел несколько шансов, чтобы забить.
08 мая 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России, в котором его команда одержала победу над «Сочи» со счетом 3:0.

«У «Сочи» было несколько опасных ударов. Однако мы стараемся изучать и исправлять ошибки, чтобы у наших соперников вообще не было шансов. По поводу замен и травм. Мы наигрывали и отрабатывали различные связки. Рассчитываем, что Магкеев получил несерьезную травму. Стоит пожелать ему здоровья, надеюсь, он быстро вернется», – приводит слова Погостнова «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 26 проведенных матчей. «Сочи» занимает десятое место, имея в своем активе 34 очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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