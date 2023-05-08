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Нобоа ждет решения по выдаче ему российского гражданства

Футболист подал все документы.
Нобоа ждет решения по выдаче ему российского гражданства
08 мая 2023 20:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о получении российского гражданства.

«Не знаю, когда всё будет готово. Я отдал все нужные документы для получения российского гражданства. Теперь просто жду», - приводит «Чемпионат» слова Нобоа.

Добавим, что «Сочи» ранее заявлял, что готов помочь футболисту в получении российского гражданства.

В России полузащитник выступает уже 16 лет, в его послужном списке такие клубы РПЛ, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо». Кристиан входит в число 20 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.

источник: Чемпионат.com
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