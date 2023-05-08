Экс-судья Лапочкин заявил, что в ворота «Зенита» нужно было ставить пенальти за фол Ренана на Бальде

Бывший судья с категорией ФИФА Сергей Лапочкин оценил эпизод в матче 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2), связанным с падением нападающего московской команды Кейта Бальде в штрафной соперника после столкновения с Робертом Ренаном.

Отметим, что по ходу матча бразильский игрок сбил сенегальского футболиста в штрафной своей команды и наступил тому на ногу, однако фол со стороны главного арбитра Павла Кукуяна зафиксирован не был.

«Это нарушение, потому что пускай он не хотел наступать, но Бальде отдает передачу, а дальше игрок «Зенита» наступает. Можно говорить, что это умышленно или нет, но это фол, и конечно, должен был быть назначен 11‑метровый удар. Судья мог не увидеть, но VAR должен был вмешиваться в этот эпизод. К сожалению, по какой‑то причине видеоарбитры не помогли разобраться в эпиходе», – сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что «Зенит» после победы над «Спартаком» завоевал пятый титул чемпионов России подряд. За всю историю на счету питерского клуба десять подобных трофеев, включая чемпионство СССР в 1984 году.