Месси победил в номинации «Спортсмен года» на премии Laureus

Нападающий ПСЖ Лионель Месси был признан спортсменом года на премии Laureus, состоявшейся в Париже (Франция).

Отметим, что в борьбе за награду 35-летний футболист обошел своего партнера по команде – Килиана Мбаппе. Также в список претендентов входили Стеф Карри, Макс Ферстаппен, Рафаэль Надал, а также Арман Дюплантис.

Сообщается, что аргентинец стал первым футболистом в истории, который завоевал эту награду дважды.

Напомним, что в прошлом году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Аргентинская национальная команда обыграла в финале сборную Франции и завоевала титул мирового первенства в Катаре.