«Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Халиджем» и может отстать от лидера на 5 очков

«Аль-Наср» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии сыграл в ничью с «Аль-Халиджем.

На гол футболиста гостей Фабиу Мартинша на 4-й минуте хозяева ответили мячом Альваро Гонсалеса на 17-й.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.

Отметим, что «Аль-Халидж» идет с 24 очками на 14-м месте из 16-и. «Аль-Наср» занимает второе место (57 очков), отставая от лидера «Аль-Иттихада» на 2 очка, тот в настоящий момент выигрывает у «Абха» - 2:0 и может оторваться на 5 очков за четыре тура до конца турнира.

Чемпионат Саудовской Аравии

26-й тур

«Аль-Наср» (Эр-Рияд) - «Аль-Халидж» (Сейхат) - 1:1 (1:1)

Голы: Гонсалес, 17 - Мартинш, 4