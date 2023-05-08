ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Халиджем» и может отстать от лидера на 5 очков

Игра прошла в Эр-Рияде.
08 мая 2023 21:53
автор: Максим Скороходов

«Аль-Наср» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии сыграл в ничью с «Аль-Халиджем.

На гол футболиста гостей Фабиу Мартинша на 4-й минуте хозяева ответили мячом Альваро Гонсалеса на 17-й.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.

Отметим, что «Аль-Халидж» идет с 24 очками на 14-м месте из 16-и. «Аль-Наср» занимает второе место (57 очков), отставая от лидера «Аль-Иттихада» на 2 очка, тот в настоящий момент выигрывает у «Абха» - 2:0 и может оторваться на 5 очков за четыре тура до конца турнира.

Чемпионат Саудовской Аравии

26-й тур

«Аль-Наср» (Эр-Рияд) - «Аль-Халидж» (Сейхат) - 1:1 (1:1)

Голы: Гонсалес, 17 - Мартинш, 4

источник: «Советский спорт»
Лантратов является лучшим голкипером по отраженным пенальти в Европе c августа 2020 года
Лантратов является лучшим голкипером по отраженным пенальти в Европе c августа 2020 года
27-летний вратарь восемь раз отражал 11-метровые с момента своего дебюта в чемпионате России.
08.05.2023 22:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сампдория» проиграла «Удинезе» и впервые с сезона-2012/13 вылетела из Cерии А
«Сампдория» проиграла «Удинезе» и впервые с сезона-2012/13 вылетела из Cерии А
Клуб из Генуи занимает последнее место.
08.05.2023 22:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Халиджем» и может отстать от лидера на 5 очков
Игра прошла в Эр-Рияде.
08.05.2023 21:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Месси победил в номинации «Спортсмен года» на премии Laureus
Месси победил в номинации «Спортсмен года» на премии Laureus
Церемония награждения проходила в Париже.
08.05.2023 21:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Эвертон» разгромил «Брайтон» и покинул зону вылета АПЛ
«Эвертон» разгромил «Брайтон» и покинул зону вылета АПЛ
«Ириски» разом поднялись на несколько мест.
08.05.2023 21:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-судья Лапочкин заявил, что в ворота «Зенита» нужно было ставить пенальти за фол Ренана на Бальде
В воскресенье, 7 мая питерская команда обыграла «Спартак» и досрочно стала чемпионом России.
08.05.2023 20:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нобоа ждет решения по выдаче ему российского гражданства
Нобоа ждет решения по выдаче ему российского гражданства
Футболист подал все документы.
08.05.2023 20:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
РПЛ назначила дату общего собрания клубов
Будет обсуждаться важный вопрос
08.05.2023 20:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
Погостнов отреагировал на победу «Локомотива» над «Сочи» 
По мнению 19-летнего футболиста, соперник имел несколько шансов, чтобы забить.
08.05.2023 20:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика