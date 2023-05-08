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Лантратов является лучшим голкипером по отраженным пенальти в Европе c августа 2020 года

27-летний вратарь восемь раз отражал 11-метровые с момента своего дебюта в чемпионате России.
Лантратов является лучшим голкипером по отраженным пенальти в Европе c августа 2020 года
08 мая 2023 22:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: «Локомотив»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов демонстрирует лучший показатель отраженных пенальти как в РПЛ, так и в Европе. Об этом сообщает Opta.

Отметим, что российский вратарь дебютировал в РПЛ в августе 2020 года и с тех пор отразил восемь 11-метровых ударов из 24-х возможных. Его отрыв от ближайших преследователей в российском чемпионате составляет пять взятых пенальти, так как ни один другой голкипер РПЛ не брал больше трех.

В европейских лигах за данный период, не учитывая вратаря «железнодорожников», лучшим по этому показателю является голкипер «Эльче» Эдгар Бадия, которому удалось отразить семь 11-метровых. Таким образом, с августа 2020 года россиянин является главным специалистом по пенальти.

Добавим, что за свою карьеру Лантратов выступал за «Шинник», «Балтику», «Факел», «Химки». В январе нынешнего года он присоединился к «Локомотиву».

источник: Opta
Лантратов является лучшим голкипером по отраженным пенальти в Европе c августа 2020 года
Лантратов является лучшим голкипером по отраженным пенальти в Европе c августа 2020 года
27-летний вратарь восемь раз отражал 11-метровые с момента своего дебюта в чемпионате России.
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