Футболист «Сочи» Юсупов, находясь в чужой штрафной, остановил атаку из-за травмы соперника (видео)

В первом тайме матча 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (3:0) полузащитник «барсов» Артур Юсупов совершил благородный поступок.

Находясь в чужой штрафной, он остановил атаку из-за травмы защитника команды соперника Станислава Магкеева.

«Локомотив» набирал 35 очков и обошел «Сочи» (34 очка) в турнирной таблице РПЛ, занимая девятое место.

14 мая подопечные Михаила Галактионова отправятся в гости к «Крыльям Советов», «барсы» в тот же день сыграют дома с «Ростовом».