В «Локомотиве» сообщили, что клуб ищет варианты для Педриньо в Европе 

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных признался, что московская команда рассматривает возможность трудоустроить нападающего красно-зеленых Педро Габриэля в европейский клуб.

«Мы работаем, чтобы обеспечить его работой в Европе. Наверно, в Европе у него вероятность трудоустроиться выше. Ведется работа», — передает слова Нагорных «Матч ТВ».

Добавим, что ранее «Сан-Паулу» расторг арендное соглашение с Педриньо. Бразильская команда прекратила сотрудничество с 23-летним футболистом из-за обвинений бывшей девушки игрока в домашнем насилии в его сторону.

Бразилец перешел в московскую команду в сентябре 2022 года. Всего за «железнодорожников» он отыграл девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.