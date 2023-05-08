Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» прибыл в к «Реалу», чтобы получить шанс на финал ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Реала».

Игра пройдет 9 мая в Мадриде.

«Мы приехали не за реваншем. Это еще одна возможность.

Однажды мы добьемся своего. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его. Мы приехали сюда с целью сделать это в текущем сезоне.

В прошлом у нас не получилось, потому что мы играли с «Реалом», который точно знает, как играть в этом соревновании. Но чем больше мы будем проводить матчей с ним и другими топ-клубами, тем ближе к сами будет к победе в турнире», - приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардиолы.

Напомним, что в прошлом сезоне команды также играли в полуфинале Лиги чемпионов: «Реал» спасся в концовке ответной игры и одержал победу в овертайме (3:4, 3:1).

Добавим, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» обслужит бригада арбитров во главе с португальцем Артуром Соарешем Диашем.