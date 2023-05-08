Салихова прокомментировала высказывание Быстрова в ее адрес 

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделилась мнением по поводу рассуждений экс-полузащитника «Зенита» Владимира Быстров насчет постоянного недовольства судейства со стороны женщины.

Ранее футбольный эксперт сказал, что красно-белые страдают от «болезни Заремы» из-за того, что она регулярно публично критикует судейство, а это переносится на клуб.

«Как только арбитрам перестанут раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы наладятся», — приводит слова Салиховой Sport24.ru.

Напомним, что в воскресенье, 7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России пятый раз кряду.