Леау заявил, что Мбаппе стоит перейти в «Милан»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе и призвал того присоединиться к миланскому клубу.

«Он лучший футболист, с которым я когда-либо сталкивался. Самое важное, что он фанат «Милана». Ему стоит перейти в нашу команду. В «Милане» царит лучшая атмосфера, которую я когда-либо видел», – приводит слова португальского игрока Mundo Deportivo.

Напомним, что Мбаппе играет в составе «ПСЖ» с 2017 года. Всего за парижскую команду он сыграл 256 матчей, забил 207 голов и отдал 97 результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до конца сезона-2024/2025. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.