«Суссуоло» дома сыграл вничью с «Болоньей» в 34-м туре чемпионата Италии

«Сассуоло» в домашнем матче 34-го тура Серии А сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

На гол нападающего хозяев поля Доменико Берарди (15-я минута) гости ответили мячом полузащитника Николаса Домингеса (42).

Таким образом, «Болонья» набрала 46 очков и поднялась на десятое место, а «Сассуоло», добыв 44-е очко, остался 13-м.

В следующем туре «Сассуоло» сыграет 13 мая в гостях против «Интера», «Болонья» на следующий день примет «Рому».

Серия А

34-й тур

«Сассуоло» (Сассуоло) - «Болонья» (Болонья) - 1:1 (1:1)

Голы: Берарди, 15 - Домингес, 42