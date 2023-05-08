Радимов уверен, что Семак сыграл ключевую роль в чемпионстве «Зенита» в текущем сезоне РПЛ 

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о влиянии работы главного тренера «Зенита» Сергея Семака на досрочное завоевание командой титула РПЛ.

Многие говорят, что Семаку очень легко дается, ведь у него есть футболисты. Я бы назвал Семака главным фактором чемпионства. Пять лет подряд поддерживать уровень команды, где нет конфликтов. Малком и Клаудиньо в СМИ говорят, что у них классный наставник. Понятно, что Малком сильнее условного Соболева. Но их надо держать в узде и довести до них, как действовать. Давайте отметим все же Семака. Не потому что я с ним знаком. А просто это факт, который нужно признать», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что после победы над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ, «Зенит» под руководством Семака взял пятый титул чемпионов России подряд. За всю историю на счету питерского клуба десять подобных трофеев, включая чемпионство СССР в 1984 году.