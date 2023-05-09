Марцел Личка: хочу, чтобы Оганесян остался в команде

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о будущем нападающего команды Степана Оганесяна.

«Для меня Оганесян — талантливый игрок. Он молодой, надо работать и показывать себя. Он сейчас в аренде. Когда меня попросят сказать мое слово, я скажу, что мне интересно работать с этим игроком. Если будет возможность его оставить, то я хочу, чтобы он остался в команде», - приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Оганесян выступает за «Оренбург» с лета 2022 года на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московскому «Спартаку». В нынешнем сезоне Оганесян принял участие в 20 матчах во всех турнирах в составе оренбургского клуба, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.