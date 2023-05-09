«Футбол дает возможность отомстить». Родри — перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов

Хавбек «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес высказался относительно первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

Отметим, что начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Футбол дает возможность отомстить. Всегда можно учиться на прошлом опыте. Мы снова здесь, чтобы сражаться с новой мотивацией. В этом году мы хорошо выступаем, и как команда переживаем лучший момент», — цитирует Родри City Zone.

Напомним, что в четвертьфинале «Манчестер Сити» был сильнее мюнхенской «Баварии». Первая игра в Англии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В Германии матч завершился вничью (1:1).