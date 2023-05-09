Арас Озбилиз: Сперцян готов играть в Европе

Бывший футболист «Спартака» Арас Озбилиз считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов играть в Европе.

«Общался с Эдуардом Сперцяном в ноябре, сказал ему: «Одной ногой ты должен уже быть в Европе». Для этого полузащитника важен клуб и лига, но Эдик уже готов к игре в Европе. У него все шансы заиграть в топ-5 лиг европейского футбола. Его задача — попасть туда, и только потом можно будет говорить об уровне этого футболиста», - приводит слова Озбилиза Sport24.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Сперцян принял участие в 25 встречах в составе «Краснодара», забив 10 голов и девять раз ассистировав партнерам.

«Краснодар» после 26 туров располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 42 очка.