В «Локомотиве» оценили шансы на участие Пиняева в матч с «Крыльями Советов»

Стало известно, когда «Локомотив» примет решение об участии хавбека Сергея Пиняева в матче 27-го тура с «Крыльями Советов».

Напомним, что 18-летний футболист получил травму в матче с ЦСКА (1:1).

«Пиняев должен выйти в общую группу. Форсирования точно не будет. Нам важен полностью здоровый игрок, чтобы исключить все риски. Решение о его участии в следующем матче будет принято на неделе», - цитирует ТАСС главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Добавим, что Пиняев стал игроком «Локомотива» в декабре прошлого гола. Он перешел в московский клуб, покинув стан «Крыльев Советов».

В составе железнодорожников Сергей провел шесть матчей в чемпионате РПЛ, в которых забил один гол.