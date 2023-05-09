«Насильник». Алвеса недолюбливают в тюрьме

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес встретился с грубостью в тюрьме, сообщает Marca.

Поэтому он выходит на улицу только поиграть в футбол, в остальное период дня он сидит в своей камере и комнате отдыха.

Сообщается, что в столовой заключенные при виде Алвеса начинают стучать по защитному стеклу и кричат «насильник».

Напомним, что именно в изнасиловании обвиняют Данни Алвеса. Инцидент якобы произошел в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря. Футболист находится в тюрьме и останется в ней до завершения судебного разбирательства.