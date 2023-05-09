Гарри Кейн: новый тренер? Это дело клуба

Нападающий и капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о назначении нового главного тренера лондонского клуба.

«Новый тренер? Это дело клуба. Если всё закончится разговором с президентом клуба в конце сезона, то, уверен, он расскажет мне, что думает. Клуб примет лучшее решение для всех, в том числе для игроков, для фанатов, для клуба в целом», - приводит слова Кейна в своих социальынх сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером команды может стать Юлиан Нагельсман. Нагельсмана по ходу сезона уволили из мюнхенской «Баварии».

«Тоттенхэм» располагается на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ после 35 туров, имея в активе 57 очков.