Федотов заявил, что арбитр Турбин повелся на обман игрока «Торпедо»

Арбитр Игорь Федотов похвалил своего коллегу Евгения Турбина за работу в матче 26-го тура РПЛ с участием «Ахмата» и «Торпедо» (5:1).

По мнению Федотова, это была не простая для судейства игра. Единственное, в чем он не согласился с Турбиным - эпизоде в начале матча.

«На 4-й минуте арбитр не показал жёлтую футболисту «Торпедо» за грубую игру. Более того, он почему-то развернул фол в другую сторону. Игрок «Торпедо» просто обманул Турбина, хотя сам наступил на ногу соперника», - приводит «Чемпионат» слова Федотова.

Добавим, что всего в игре были показаны четыре желтые карточки, три из них - игрокам «Торпедо».