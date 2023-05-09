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Жоаозиньо хочет остаться в «Сочи»

Контракт клуба с бразильским футболистом истекает летом 2023 года.
09 мая 2023 09:45
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо признался, что хотел бы остаться в клубе.

«Переговоров о продлении контракта с «Сочи» еще не было. Почему? Не знаю, пока ждем окончания сезона. Конечно, хотел бы, чтобы переговоры начались — я хочу остаться в «Сочи». С другими клубами я пока не контактировал», - приводит слова Жоаозиньо «РБ Спорт».

Контракт Жоаозиньо заканчивается летом 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ он принял участие в 25 встречах, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

Жоаозиньо играет в России с 2011 года. В его послужном списке такие клубы, как «Краснодар» и московское «Динамо». В состав «Сочи» бразильский футболист перешел в 2020 году.

источник: «РБ-Спорт»
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