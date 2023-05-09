«Снизил требования к себе». Федотов - о работе Кукуяна на матче «Зенит» - «Спартак»

Футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал работу коллеги Павла Кукуяна в центральном матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

По мнению Федотова, Кукуян совершил грубую ошибку, когда не зафиксировал фол Далера Кузяева на Романе Зобнине перед вторым голом «Зенита», но мяч нельзя было отменять, так как после этого прошло 11 передач.

С неназначением пенальти в ворота сине-бело-голубых минутами ранее Федотов согласился, потому что игрок обороны прошел вскользь по бутсе форварда Бальде.

«Павел действительно вывез эту игру. Но с другой — по-судейски, по ключевым эпизодам и расположению его работа немного удручает. К этому матчу надо было подходить по-другому, а Кукуян, похоже, снизил требования к себе», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Критика связана не только из-за неназначенного, но и потому, что во втором тайме VAR подсказал арбитру удалить защитника «Спартака» Дуарте и поставить пенальти в ворота «Спартака».