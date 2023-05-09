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Главный тренер «Коринтианса» не хочет работать с Ду Кейросом из-за его перехода в «Зенит»

Контракт футболиста с российским клубом будет рассчитан на пять лет.
09 мая 2023 10:23
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Коринтианса» Вандерлей Лушембурго заявил, что хавбек команды Ду Кейрос больше не сыграет за бразильский клуб.

Напомним, что 23-летний футболист стал игроком «Зенита» из Санкт-Петербурга в результате обмена. Ду Кейрос летом прибудет в расположение российского клуба, поэтому Лушембурго не хочет больше работать с ним.

«Я говорил с правлением, Ду Кейрос больше не сыграет. Он уже продан, ему нужно идти, готовиться к новому профессиональному моменту и этапу карьеры», — цитирует специалиста Goleada Info.

В 2023 году полузащитник провел за «Коринтианс» 17 матчей, но не отметился забитыми мячами.

источник: «Советский спорт»
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