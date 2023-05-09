«Болельщики писали - «наши дети плачут». Пятибратов - о поддержке после его ухода из «Факела»

Экс-наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что после ухода из воронежской команды получил слова поддержки от болельщиков.

Напомним, что 46-летний специалист покинул свой пост 30 апреля. Пятибратов проработал в »Факеле» два с половиной года. Его сменил Вадим Евсеев.

«Писали просто «спасибо», или «вы навсегда в наших сердцах» и «наши дети плачут». То есть настолько эмоциональные сообщения! Подкупает то, что это все искренне. Скажу по секрету, что встречался с людьми, благодарил их за поддержку», - приводит «Матч ТВ» слова Пятибратова.

Отметим, что «Факел» занимает 13‑е место в таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В последнем туре воронежский клуб обыграл «Ростов» - 2:0.