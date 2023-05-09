Стало известно, сколько получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»

Стала известна сумма премиальных для футболистов стартового состава «Зенита» за победу в матче 26-го тура чемпионата РПЛ против «Спартака».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счетом 3:2 и досрочно стал победителем турнира.

Как сообщает «РБ-Спорт», игроки «Зенита», попавшие в стартовый состав, получили по пять миллионов рублей, а игроки, вышедшие на поле на замену — по два миллиона.

Добавим, что клуб из Санкт-Петербурга завоевывает золотые медали чемпионата РПЛ пять лет подряд. Все эти годы команду тренирует Сергей Семак.