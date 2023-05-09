«Это часть футбола». Нападающий «Торпедо» Караев — об отстранении игроков тренером

Форвард московского «Торпедо» Давид Караев высказался об отстранении трех игроков команды.

«Общаемся с ребятами, которых отстранили. Это футбол, и такие ситуации случаются. В такой же ситуации могу я завтра оказаться, как и любой другой футболист. Поэтому сегодня — здесь, завтра — в другом месте. Это часть футбола», — приводит слова Давида Караева «Матч ТВ».

Ранее футболисты столичного клуба Илья Кутепов, Равиль Нетфуллин и Юрий Журавлев были отстранены от тренировок с основной командой решением Жозепа Клотета, главного тренера «автозаводцев». В настоящий момент эти три игрока тренируются с молодежной командой клуба.