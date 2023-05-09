ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реал» мог подписать контракт с Холандом в 2017 году

Сейчас стоимость футболиста оценивается в 170 миллионов евро.
09 мая 2023 10:54
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд несколько лет назад мог оказаться в составе «Реала».

Как сообщает Marca, клуб из Мадрида обратил внимание на норвежского футболиста еще в 2017 году. «Реал» обсуждал трансфер Эрлинга, но решил подождать некоторое время, пока потенциал Холанда полностью не раскроется.

Через полтора года «Мольде» продал форварда в «Зальцбург» за восемь миллионов. В январе 2020 года Холанд перешел в стан дортмундской «Боруссией» за 20 миллионов.

«Манчестер Сити» купил норвежца в мае 2022-го за 75 млн. Отметим, что в конце апреля появились слухи, что Эрлинг будет главной целью «Реала» в 2024 году.

Сегодня клуб из мадрида и Манчестера сойдутся в первом полуфинале Лиги чемпионов.

источник: Marca
Нападающий «Зенита» Сергеев назвал лучшего игрока и тренера в текущем сезоне РПЛ
Футболист играет в клубе из Санкт-Петербурга с января 2022 года.
09.05.2023 11:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Пять футболистов «Ахмата» вошли в символическую сборную 26-го тура РПЛ по версии WhoScored
Команда из Грозного занимает пятое место в турнирной таблице.
09.05.2023 11:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Человек только пришел в команду и сразу ушел». Жоаозиньо - об увольнении Бердыева из «Сочи»
При специалисте команда проиграла три из пяти матчей.
09.05.2023 11:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Нант» уволит главного тренера. Клуб не побеждал с февраля
«Нант» уволит главного тренера. Клуб не побеждал с февраля
«Канарейки» сменят наставника.
09.05.2023 11:01
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Реал» мог подписать контракт с Холандом в 2017 году
Сейчас стоимость футболиста оценивается в 170 миллионов евро.
09.05.2023 10:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Это часть футбола». Нападающий «Торпедо» Караев — об отстранении игроков тренером
Ранее Жозеп Клотет отстранил от тренировок Кутепова, Нетфуллина и Журавлева.
09.05.2023 10:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стало известно, сколько получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Команда с берегов Невы в девятый раз выиграла чемпионат России.
09.05.2023 10:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кафельников в нецензурной форме заявил, что хочет исчезновения «Зенита»
Теннисист считает, что сине-бело-голубые побеждают благодаря судьям.
09.05.2023 10:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Болельщики писали - «наши дети плачут». Пятибратов - о поддержке после его ухода из «Факела»
Команда уже выиграла матч под руководством нового наставника.
09.05.2023 10:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика