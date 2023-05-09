«Реал» мог подписать контракт с Холандом в 2017 году

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд несколько лет назад мог оказаться в составе «Реала».

Как сообщает Marca, клуб из Мадрида обратил внимание на норвежского футболиста еще в 2017 году. «Реал» обсуждал трансфер Эрлинга, но решил подождать некоторое время, пока потенциал Холанда полностью не раскроется.

Через полтора года «Мольде» продал форварда в «Зальцбург» за восемь миллионов. В январе 2020 года Холанд перешел в стан дортмундской «Боруссией» за 20 миллионов.

«Манчестер Сити» купил норвежца в мае 2022-го за 75 млн. Отметим, что в конце апреля появились слухи, что Эрлинг будет главной целью «Реала» в 2024 году.

Сегодня клуб из мадрида и Манчестера сойдутся в первом полуфинале Лиги чемпионов.